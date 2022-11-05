Бывший мэр Иркутска Бердников перешел на пост первого заместителя главы Мариуполя

Фото: официальный ТГ-канал главы Якутии

Экс-глава Иркутска Дмитрий Бердников переходит на новый политический пост - он станет первым заместителем мэра Мариуполя. Его задачей будет наладить восстановление разрушенного города. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в официальном ТК-канале. Бердников трудился у него вице-премьером республики.

- На посту первого заместителя председателя правительства республики Дмитрий Викторович показал себя как человек дела и опытный руководитель. В кратчайшие сроки под его руководством восстановлено пострадавшее от стихийного бедствия село Бясь-Кюель. Колоссальная работа проведена в части продвижения строительства Ленского моста, - рассказал Николаев.

Напомним, Дмитрий Бердников был мэром Иркутска с 2015 по 2020 годы. До того, как пойти в политику, он был директором завода и занимал другие руководящие должности в бизнес-сфере.

Отметим, для Мариуполя сейчас особенно остро стоит вопрос восстановления инфраструктуры города, возобновления подачи электричества, воды и т.д.