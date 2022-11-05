Жителя Иркутской области оштрафовали на 1 млн рублей за незаконную рубку леса

Злоумышленнику помогала бригада лесников, которые не знали о том, что они нарушают закон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Казачинско-Ленинского района Иркутской области получил огромный штраф за "черное лесничество" - незаконную рубку и продажу леса. Он нанял людей и без лицензии начал заготавливать березу, соску и лиственницу. В результате, ущерб составил 1,7 миллиона рублей.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). С учетом мнения прокурора суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с возмещением причиненного ущерба, - рассказали в МВД Иркутской области.

Отметим, само нарушение закона произошло в конце 2021 года.

В Иркутской области это не первый случай незаконной вырубки и продажи деревьев. Нарушения фиксируют очень часто, в том числе - попытку незаконного экспорта дров в другие страны.

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