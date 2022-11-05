Спектакли двух театров Иркутской области вошли в списки номинаций "Золотой маски"

Премия является самой важной и почетной для театралов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Два драматических театра Иркутской области попали в несколько списков номинантов премии "Золотая маска" - самой почетной награды для театралов. В шорт-листе оказалась постановка "Евангелие от бардов" иркутского театра "Новая Драма". Спектакль прошел по номинации "Лучший спектакль малой формы". Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

- В список наиболее заметных спектаклей сезона и лонг-лист премии вошёл спектакль "Горка" по пьесе Александра Житковского Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина, - сказано в сообщении пресс-службы.

Режиссером первой постановки выступил Александр Артемов из Санкт-Петербурга, второй - Дмитрий Акимов.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что главный драматический театр области отправился на фестиваль в Москву, чтобы показать там исторический мюзикл "Декабристы".