В Иркутской области нашли владельца Cadillac, избившего водителя школьного автобуса

Полиция проводит проверку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

МВД Иркутской области отыскало всех участников дорожной потасовки, которая произошла несколько дней назад в Грановщине. В социальных сетях появилось видео конфликта двух мужчин, как потом оказалось - водителя школьного автобуса и владельца Chevrolet Cadillac. Второй водитель перегородил проезд автобусу, подошел к кабине общественного транспорта и начал ругаться.

- Водитель Chevrolet Cadillac пояснил, что его возмутило нарушение правил дорожного движения со стороны человека, управлявшего школьным автобусом, которое едва не привело к ДТП. Выяснилось, что детей в это время в автобусе не было, - рассказали в полиции.

На 52-летнего дебошира составили административный материал по статье "побои". Сейчас идет проверка, необходимо прояснить все детали обстоятельства произошедшего, чтобы понять меру ответственности каждого из участников конфликта.

Ранее "КП-Иркутск" писала о смертельном ДТП, которое произошло на федеральной трассе "Вилюй" в Братском районе Приангарья.

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