Старинную русскую усадьбу начали обустраивать в Баяндаевском районе. Фото: правительство Иркутской области.

В Приангарье готовятся к празднованию 85-летия Усть-Ордынского Бурятского округа. В честь праздника в Баяндаевском районе появится новая усадьба на территории единственного в округе музея под открытым небом. Посетителям уже доступны Бурятская и Белорусская усадьбы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Логистически Баяндаевский этнографический музей очень удобно расположен – вдоль трассы «Иркутск – Жигалово», поэтому открыт для всех туристов, направляющихся к Байкалу. Большой интерес комплекс вызывает и у местных жителей, – отметил заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

В стенах русской усадьбы уже приняли первых гостей. Сотрудники музея, как полагается, угостили их свежим горячим хлебом. Интерьер обустраивают благодаря местным жителям, у которых сохранились старинные вещи.

Напомним, туристические маршруты «Полет на лебедином крыле», «Удивительное рядом», «Пешком по Кутулику», «Дорогами Героев» представили во время выставки, посвященной 85-летнему юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа и 100-летию Аларского района. В основу каждого из них легли известные очерки драматурга Александра Вампилова. Организаторами вышеперечисленных маршрутов стали специалисты туристского информационного центра на базе межпоселенческой центральной библиотеки им А.В. Вампилова.

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