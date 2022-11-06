Поклонники Сергея Лазарева раскритиковали его концерт в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Лазарев выступил в Иркутске 2 ноября. Концерт под названием «Я не боюсь» состоялся в ледовом дворце «Айсберг». Зрителям певец обещал любимые песни, яркие костюмы и декорации, а также световое шоу. Однако не все зрители оценили работу артиста.

По словам пользователей сети, 39-летний Сергей Лазарев практически не контактировал с залом. Также многих удивило отсутствие танцпола. Некоторые иркутяне покинули выступление, не дождавшись его окончания. На следующий день фанатов возмутило, что звезда российского шоу-бизнеса отменил концерт в Ангарске. При этом люди уже ожидали появления Лазарева на сцене. Как объяснил сам артист, это произошло по техническим причинам.

Однако многие поклонники в социальных сетях не изменили своего мнения о любимом исполнителе. Сибиряки называют его трудягой и перфекционистом.

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