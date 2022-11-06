Концерт для семей мобилизованных прошел в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

В областном центре состоялся концерт для членов семей мобилизованных жителей Приангарья. Выступление организовала Иркутская областная общественная организация ветеранов «Союз десантников России». Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Этот концерт - дань уважения всем тем, кто в это непростое время исполняет свой долг перед Отечеством, и, конечно, их родственникам, которые любят, ждут и поддерживают наших парней дома, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Сегодня мы должны быть единой командой, понимать важность момента, подать руку помощи тем, кто в ней нуждается, усилить патриотическое воспитание наших детей и делать все возможное и невозможное для парней, которые стоят на защите нашей Родины.

Напомним, иркутские волонтеры отрабатывают заявки от семей мобилизованных о подвозе и выгрузке дров для печного отопления. Мужчины были направлены в учебные части и не успели запастись дровами на зиму. Администрация областного центра помогает компенсировать расходы и оперативно получить дрова. По каждому адресу будут повторно подвозить запасы.

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