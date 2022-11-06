31-й Чемпионат России по хоккею с мячом стартует в Иркутске 6 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья пройдет 31-й Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Первый матч запланирован на 6 ноября. На льду дворца «Байкал» встретятся спортсмены «Байкал-Энергии» и уфимского «Кировца». Болельщиков приглашают на игру в 13:00. Также будет запущена онлайн-трансляция.

- По этому поводу мы подготовили для вас много интересного: сразу 2 точки продаж атрибутики «Байкал-Энергии», музыкальное сопровождение, больше точек питания, ледовое шоу (начало в 12:40), розыгрыши и крутые призы в перерыве, еще одно ледовое шоу по завершению матча, - рассказали на сайте хоккейного клуба «Байкал-Энергии».

Для того, чтобы не пропустить самое интересное, зрителей просят прийти в ледовый дворец «Байкал» к полудню.

Напомним, в апреле текущего года состав иркутского клуба пополнили сразу пять новичков. Среди них хорошо известный иркутским болельщикам Тимофей Безносов. Он выступал за бело-синих с 2007 по 2019 год. 30-летний полузащитник вернулся в родную команду из красноярского «Енисея». Также за иркутскую дружину теперь будут выступать: 24-летний полузащитник Олег Тарнаруцкий, который перешел из «Мурмана», 27-летний полузащитник Богдан Павенский из московского «Динамо», 29-летний защитник Матвей Азаренко из «Сибсельмаша» а также 26-летний полузащитник Денис Петров, который также ранее играл за «Сибсельмаш».

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