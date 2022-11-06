Четыре рейса перенаправлены из Иркутска в аэропорт Улан-Удэ из-за тумана
Фото: Анастасия КУРЕНОВА
Сегодня утром, 6 ноября, в воздушной гавани Иркутска не смогли приземлиться четыре самолета. Причиной этому стал густой туман. Рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт в Улан-Удэ. Эта информация размещена на официальном онлайн-табло прилета.
В Бурятию вылетели самолеты, направлявшиеся в Приангарье из Якутска, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы.
Кроме того, задержаны рейсы из Красноярска, Новосибирска и Читы.
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