Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2022 3:16

Четыре рейса перенаправлены из Иркутска в аэропорт Улан-Удэ из-за тумана

В столице Приангарья плохая видимость
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Четыре рейса перенаправлены из Иркутска в аэропорт Улан-Удэ из-за тумана

Четыре рейса перенаправлены из Иркутска в аэропорт Улан-Удэ из-за тумана

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Сегодня утром, 6 ноября, в воздушной гавани Иркутска не смогли приземлиться четыре самолета. Причиной этому стал густой туман. Рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт в Улан-Удэ. Эта информация размещена на официальном онлайн-табло прилета.

В Бурятию вылетели самолеты, направлявшиеся в Приангарье из Якутска, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы.

Кроме того, задержаны рейсы из Красноярска, Новосибирска и Читы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяин, ты балбес!: сделайте это, и ваша собака навсегда перестанет слушаться. Зоопсихолог раскрыл секрет, почему хозяева теряют авторитет в глазах питомца. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08