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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 3:55

15 лет колонии строгого режима назначили жителю Усолья за убийство пенсионера

Он связал скотчем жену убитого и угрожал, пока та не отдала ему деньги
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
15 лет колонии строгого режима назначили жителю Усолья за убийство пенсионера

15 лет колонии строгого режима назначили жителю Усолья за убийство пенсионера

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Усолье-Сибирском суд вынес приговор ранее уже судимому 22-летнему парню. В этот раз его обвиняют в разбое и убийстве. По версии следствия, в январе 2022 года пьяный молодой человек дождался, когда хозяйка дома на улице Луговой, у которой он снимал летнюю кухню, уедет. Тогда он напал на ее мужа, чтобы ограбить. Сибиряк несколько раз ударил 66-летнего мужчину ножом и перетащил тело в сарай. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- После чего злоумышленник напал на неожиданно вернувшуюся хозяйку. Связав ее скотчем, угрожая и нанося удары, требовал у 67-летней потерпевшей ценности и денежные средства. Затем похитив из дома имущество, молодой человек скрылся, - рассказали в ведомствах.

По горячим следам преступника задержали следователи СК при оперативном сопровождении полицейских. Суд назначил усольчанину 15 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Напомним, в Иркутской области разыскивают мужчину, которого подозревают в двойном убийстве подростков. По информации МВД и СК Приангарья, Олег Пахолкин вместе с сообщником убили детей 13-ти и 17-ти лет. Это произошло 20 лет назад в СНТ "Юбилейный" города Ангарска.

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