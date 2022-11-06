15 лет колонии строгого режима назначили жителю Усолья за убийство пенсионера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Усолье-Сибирском суд вынес приговор ранее уже судимому 22-летнему парню. В этот раз его обвиняют в разбое и убийстве. По версии следствия, в январе 2022 года пьяный молодой человек дождался, когда хозяйка дома на улице Луговой, у которой он снимал летнюю кухню, уедет. Тогда он напал на ее мужа, чтобы ограбить. Сибиряк несколько раз ударил 66-летнего мужчину ножом и перетащил тело в сарай. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- После чего злоумышленник напал на неожиданно вернувшуюся хозяйку. Связав ее скотчем, угрожая и нанося удары, требовал у 67-летней потерпевшей ценности и денежные средства. Затем похитив из дома имущество, молодой человек скрылся, - рассказали в ведомствах.

По горячим следам преступника задержали следователи СК при оперативном сопровождении полицейских. Суд назначил усольчанину 15 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Напомним, в Иркутской области разыскивают мужчину, которого подозревают в двойном убийстве подростков. По информации МВД и СК Приангарья, Олег Пахолкин вместе с сообщником убили детей 13-ти и 17-ти лет. Это произошло 20 лет назад в СНТ "Юбилейный" города Ангарска.

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