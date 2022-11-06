Пять человек спасли из горящего деревянного дома сотрудники МЧС ночью 6 ноября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Этой ночью, в 01:54 6 ноября, очевидцы сообщили о пожаре в хозяйственной постройке на улице Камской в Иркутске. По указанному адресу были направлены 5 спецмашин и 24 спасателя. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения горела постройка, вплотную пристроенная к одноэтажному многоквартирному деревянному дому, - рассказали в ведомстве. - До прибытия пожарных подразделений самостоятельно из него эвакуировались 12 человек. Еще пять человек были спасены пожарными.

Спустя чуть больше получаса с момента вызова пожарных, огонь был потушен. Пламя повредило крышу и стены дома на площади 50 квадратов, хозяйственная постройка уничтожена. К счастью, обошлось без пострадавших. Эксперты установили, что пожар начался от подсобного помещения. Основной версия причины случившегося - поджог. Жители дома рассказали, что около часа ночи неизвестный пьяный мужчина пытался проникнуть в дом. Его прогнали, однако через несколько минут соседи услышали шум во дворе и увидели яркую вспышку.

Напомним, жильцы пятиэтажки в 94-м квартале Ангарска днем 2 ноября заметили, как их подъезд заполняется дымом. В квартире, откуда доносился запах гари, никого не было. Соседи позвонили спасателям, а сами поспешили покинуть дом. Самостоятельно выбрались 11 человек. Четыре пожарных расчета оперативно прибыли на место и с помощью спасательных устройств спасли двух взрослых и троих детей.