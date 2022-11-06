Театральные коллективы Приангарья участвуют в онлайн-фестивале одной пьесы «Чулимск 50» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Театральные коллективы Приангарья принимают участие в онлайн-фестивале одной пьесы по произведению Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Видеоверсию спектакля Иркутского областного театра юного зрителя им. А.В. Вампилова покажут 5 ноября, спектакль Иркутского драмтеатра - 11 ноября, постановку Народного театра «Факел» из Ангарска - 19 ноября, - рассказали в правительстве региона.

Показы пройдут на сайтах организаторов фестиваля Медиа-проекта АRTИСТ и XX Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь», а также на YouTube-каналах и страницах социальных сетей данных проектов.

Напомним, в Приангарье готовятся к празднованию 85-летия Усть-Ордынского Бурятского округа. В честь праздника в Баяндаевском районе появится новая усадьба на территории единственного в округе музея под открытым небом. Посетителям уже доступны Бурятская и Белорусская усадьбы.

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