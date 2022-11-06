20 тысяч рублей заплатит администрация Зимы за нападение собаки на ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье удалось привлечь к ответственности администрацию города за нападение бродячей собаки на ребенка. В мае текущего года животное укусило школьницу на улице Революционной в Зиме. Мать девочки обратилась за помощью в межрайонную прокуратуру. Сотрудники ведомства подали иск в суд о возмещении морального вреда. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Зиминский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетней в лице ее законного представителя компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее 50 тысяч рублей компенсации у хозяйки агрессивной собаки удалось отсудить жительнице Шелехова. Женщина отпустила 6-летнюю дочь в гости к подруге. Дети играли на садовом участке, где на одну из них напал пес, который свободно перемещался по ограде дома без намордника. Пострадавшую сразу же доставили в больницу. В это время ответчица, которая должна была следить за ребятишками, спала в доме. Напуганная малышка до сих пор испытывает стресс и страх. Также на голове у нее остался шрам от укуса.

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