Задержка рейсов объявлена в аэропорту Иркутска днем 6 ноября из-за тумана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воздушной гавани Иркутска днем 6 ноября продолжаются задержки рейсов из-за тумана. Так, по данным онлайн-табло на 14:40, на неизвестный срок перенесено время прилета самолетов из Читы, Новосибирска, Бодайбо, Москвы и Таксимо. В целом это семь рейсов.

При этом три самолета перенаправлены в ближайший аэропорт в городе Улан-Удэ. В том числе один рейс из Санкт-Петербурга и два из столицы.

Также вылететь из аэропорта Иркутска не могут пассажиры, направлявшиеся в Москву, Жигалово и Красный Чикой Забайкальского края.

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