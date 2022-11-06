Экстренное предупреждение о погоде на 7 ноября выпустили в МЧС по Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Приангарья просят утром 7 ноября быть предельно внимательными за рулем, либо отказаться от личного авто в пользу общественного транспорта. Главное управление МЧС России по Иркутской области выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Синоптики предупреждают, в течение суток в части районов ожидаются усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, мокрый снег, а на дорогах снежный накат и гололедица.

- Из-за порывов ветра возможны повреждения линий электропередач, перебои и отключение энергоснабжения, - отмечают в пресс-службе регионального МЧС.

Днем столбик термометра поднимется до отметок +2...+7 градусов, ночью упадет до - 4. При этом в Иркутске воздух прогреется до +5 градусов.

В случае происшествий, пожаров обращайтесь в пожарно-спасательную службу МЧС России 101 или в единую дежурную диспетчерскую службу 112.

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