«Байкал-Энергия» обыграла уфимского «Кировца» со счетом 12:4. Фото: правительство Иркутской области

Первая игра XXXI Чемпионата по хоккею с мячом среди команд российской Суперлиги завершилась победой иркутской команды. «Байкал-Энергия» разгромила уфимского «Кировца» со счетом 12:4. Матч состоялся в иркутском ледовом дворце «Байкал». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В иркутской команде дважды отличились голами Тимофей Безносов, Вячеслав Швецов, Павел Анисимов, по одному разу – Юрий Викулин, Артем Бондаренко, Максим Семенов, Андрей Прокопьев, Богдан Павенский, Давид Корешков, - рассказали в правительстве региона.

Также одним из зрителей матча стал глава региона Игорь Кобзев. Губернатор поделился в социальных сетях, что игра была очень динамичной, а также поздравил спортсменов с победой.

Напомним, хоккеисты уфимской команды - дебютанты Суперлиги. В Иркутске в рамках Чемпионата ожидается череда матчей. Ближайший из них состоится 9 ноября. «Байкал-Энергия» поборется за победу с командой «Родина» из Кирова. Через 4 дня на лед «Байкала» выйдут красноярские спортсмены «Енисея», 16 ноября - «Уральский Трубник» из Первоуральска.

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