Погода в Иркутске 7 ноября будет иеплой для последнего осеннего месяца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 7 ноября будет, согласно метеонаблюдениям, теплой для последнего месяца осени. Столбики уличных термометров поднимутся до +3…+5 градусов. А это, по данным Яндекса, выше климатической нормы на 6-8 градусов.

Погода в Иркутске 7 ноября

Однако, перепрыгнуть температурные показания самого теплого за всю историю метеонаблюдений дня не удастся. В этот день в 1970-м году было +8. Кстати, самое холодное 7 ноября случилось в 1962-ом, тогда приморозило до -30.

- Погода в Иркутске 7 ноября 2022 будет с переменной облачностью, - говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра. – Осадков не ожидается. В областном центре дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до +3…+5. Атмосферное давление в Иркутске утром 719 миллиметров ртутного столба.

Погода в Иркутской области 7 ноября принесет в западных и северных районах ветер до 15-18 м/с с мокрым снегом. Умеренными осадки будут в Тулунском, Казачинско-Ленском и северных районах. Днем в Приангарье +2…+7, при натекании облаков похолодает до -3…-8.

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