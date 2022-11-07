Актеры и художники расскажут о создании спектаклей по Вампилову в Иркутске 7 ноября. Фото: Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова

В Иркутске в Культурном центре Александра Вампилова 7 ноября состоится встреча, посвященная работе над спектаклями по пьесам знаменитого драматурга, чье имя и носит центр. Актеры и художники расскажут, как создаются сценические образы, поделятся конкретными примерами на основе уже созданных в областном центре спектаклей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Центре А. Вампилова.

- На встрече будут актеры драмтеатра им. Н.П. Охлопкова - Василий Конев, Николай Стрельченко и Надежда Савина, актеры ТЮЗа им. А. Вампилова - Павел Матушевич и Любовь Гунькова, художник Евгения Шабанова, - поделились в культурном центре. - Если вы увлечены театром, вам будет интересно принять участие в нашей встрече.

Стоит отметить, что вход для желающих окунуться в мир постановок свободный. Кроме того, все пришедшие смогут попасть на открытие выставки «Вампилов на иркутской сцене». Иркутяне смогут увидеть программки спектаклей, макеты к ним, фотографии с постановок и еще много интересного.

КОНКРЕТНО

Встреча с актерами и художниками двух иркутских театров:

КОГДА: 7 ноября, 15.00

ГДЕ: Культурный центр А. Вампилова, ул. Богдана Хмельницкого, 3 Б

Вход свободный