Дмитрий Ильичев возглавил ГУ МВД РФ по Иркутской области. Фото: ГУ МВД РФ по Хабаровскому краю

Генерал-майор Дмитрий Ильичев возглавил ГУ МВД России по Иркутской области. Ранее он занимал такой же высокий пост в Хабаровском крае с 2018 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

Что известно о Дмитрии Ильичеве? Родина Дмитрия Ильичева – Алтайский край. В ряды полиции он вступил в 1992-м году, до этого проходил службу в ВМФ во Владивостоке. В 1998-ом, после окончания Барнаульского юридического института МВД России, поступил в угрозыск. «Комсомолка» также узнала, какие должности в МВД занимал Дмитрий Ильичев до того, как стал главой министерства сначала Хабаровского края, а теперь и Приангарья – подробности.

Стоит отметить, что пост главы МВД по Иркутской области «пустовал» с середины лета. Именно тогда, его покинул – ушел в отставку – генерал-лейтенант полиции Андрей Калищук. Указ об освобождении им должности был подписан 4 июля.

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