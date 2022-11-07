Трех жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения о минированиях Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутской области осудили трех жителей, которые в пьяном состоянии решили «побаловаться» и сообщили о бомбах в разное время года в разных зданиях. На след всех троих вышли полицейские, задержали их вместе с сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, в апреле этого года 23-летний мужчина сообщил о готовящемся акте терроризма в одной из школ Иркутска. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и назначили испытательный срок на год.

Также в 2022 году в селе Еланцы об угрозе в сельской школе рассказала полицейским в дежурной части 54-летняя женщина. Она звонили по телефону. Подозреваемую нашли, ее вина была доказана. Ей решением суда ограничили свободу на один год.

Третьим преступником оказался 40-летний иркутянин. Он поведал, что под угрозой все, кто находятся в здании Центрального рынка в областном центре. Его наказали лишением свободы на 3 года и 2 месяца условно, испытательный срок для него составит три года.

- Все трое в момент совершения ими «Заведомо ложных сообщений о терроризме», статья 207 УК РФ, были пьяны, - отмечают в полиции. – А действовали они из хулиганских побуждений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08