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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 2:05

Трех жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения о минированиях

Все они были пьяны, когда сообщали о готовящихся терактах
Мария КНЯЗЕВА
Трех жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения о минированиях

Трех жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения о минированиях

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутской области осудили трех жителей, которые в пьяном состоянии решили «побаловаться» и сообщили о бомбах в разное время года в разных зданиях. На след всех троих вышли полицейские, задержали их вместе с сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, в апреле этого года 23-летний мужчина сообщил о готовящемся акте терроризма в одной из школ Иркутска. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и назначили испытательный срок на год.

Также в 2022 году в селе Еланцы об угрозе в сельской школе рассказала полицейским в дежурной части 54-летняя женщина. Она звонили по телефону. Подозреваемую нашли, ее вина была доказана. Ей решением суда ограничили свободу на один год.

Третьим преступником оказался 40-летний иркутянин. Он поведал, что под угрозой все, кто находятся в здании Центрального рынка в областном центре. Его наказали лишением свободы на 3 года и 2 месяца условно, испытательный срок для него составит три года.

- Все трое в момент совершения ими «Заведомо ложных сообщений о терроризме», статья 207 УК РФ, были пьяны, - отмечают в полиции. – А действовали они из хулиганских побуждений.

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