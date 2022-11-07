17 взрослых и 5 детей пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю

17 ДТП произошло в Иркутске и Иркутском районе с 31 октября по 6 ноября. Такие данные статистики приводят в Госавтоинспекции областного центра. В этих автоавариях получили травмы 17 взрослых и 5 детей, 1 человек погиб.

- Всего было зафиксировано: 6 наездов на пешеходов; 6 столкновений транспортных средств; 2 наезда на препятствие; 2 падения пассажира; 1 съезд с дороги, - уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 6 ноября серьезное ДТП произошло в Усольском районе. Происшествия участились из-за установившегося гололеда. Около 10 часов утра на трассе Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Новомальтинск 63-летний водитель грузовика SCANIA врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль Honda CR-V. В результате случившегося от полученных травм скончалась 57-летняя пассажирка внедорожника.

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