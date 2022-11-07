Игорь Кобзев рассказал о строительстве соцобъектов в Нижнеилимском районе. Фото: администрация Нижнеилимского района

О строительстве социальных объектов в Нижнеилимском районе рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Особое внимание представители регионального правительства уделят школе в поселке Хребтовая, которая была возведена 50 лет назад. За все это время здание не видело капитального ремонта. В 2023 году планируется это исправить. Образовательное учреждение удалось включить в дополнительную заявку в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». Об этом глава Приангарья сообщил в социальных сетях.

- Проектно-сметная документация уже разработана, стоимость капремонта оценивается в 80 миллионов рублей. Важно, чтобы администрация Нижнеилимского района также выполнила свои обязательства - оперативно провела конкурсные процедуры и обеспечила выполнение ремонта в срок. Подрядчик должен будет завершить его к сентябрю 2023 года, - отметил Игорь Кобзев.

Почти на 80% оценивается готовность здания школы-сада в поселке Соцгородок. После 30 ноября текущего года здесь смогут принять 60 учеников и 20 малышей.

Напомним, на 90% завершены работы в рамках капитального ремонта одного из корпусов детской школы искусств Усть-Кута. На эти цели было выделено 20,3 млн рублей, при этом большая часть средств была предоставлена из бюджета региона. В здании стартовал монтаж электрических сетей и замена вентиляции. Планируется, что капремонт завершат до конца ноября.

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