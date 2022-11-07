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НовостиОбщество7 ноября 2022 5:18

Жителей Иркутска приглашают стать актерами новогоднего фильма

На кастинг приглашают кандидатов от 18 до 60 лет
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жителей Иркутска приглашают стать актерами новогоднего фильма

Жителей Иркутска приглашают стать актерами новогоднего фильма

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителей Иркутска приглашают принять участие в съемках фильма под названием «Маршрут Иркутск-Новый год». Для этого необходимо заполнить заявку, приложив к ней несколько фотографий и видеовизитку. Рассматриваются кандидаты в возрасте от 18 до 60. Для исполнения главной роли приглашен известный артист, однако его имя не раскрывается. Об этом сообщают в пресс-службе кинокомпании Burkalo production.

- Кастинг пройдёт до 15 ноября! – отмечают в соцсетях компании.

Во время кастинга команда фильма выберет актеров массовых сцен и эпизодов. Съемки фильма стартуют 18 ноября. Завершат работы 2 декабря.

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