Жителей Иркутска приглашают стать актерами новогоднего фильма Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителей Иркутска приглашают принять участие в съемках фильма под названием «Маршрут Иркутск-Новый год». Для этого необходимо заполнить заявку, приложив к ней несколько фотографий и видеовизитку. Рассматриваются кандидаты в возрасте от 18 до 60. Для исполнения главной роли приглашен известный артист, однако его имя не раскрывается. Об этом сообщают в пресс-службе кинокомпании Burkalo production.

- Кастинг пройдёт до 15 ноября! – отмечают в соцсетях компании.

Во время кастинга команда фильма выберет актеров массовых сцен и эпизодов. Съемки фильма стартуют 18 ноября. Завершат работы 2 декабря.

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