ВТБ предоставил СХКП «Усольский свинокомплекс» 300 млн рублей по госпрограмме поддержки сельхозпроизводителей

ВТБ профинанировал СХКП «Усольский свинокомплекс» на сумму 300 млн рублей по Программе Министерства сельского хозяйства №1528 сроком на 1 год. Льготные средства будут направлены на приобретение кормов для животных.

СХПК «Усольский свинокомплекс» − один из лидеров агропромышленного производства в Приангарье по снабжению населения мясом. Большую часть продукции компания реализует через собственную сеть точек продаж, которая насчитывает насчитывает 42 магазинов.

«Предприятие «Усольский свинокомплекс» занимает ключевую роль в производстве и реализации мясной продукции жителям Иркутской области. Поэтому важно обеспечить его стабильность, предоставляя финансирование на максимально доступных условиях. Программа Минсельхоза позволяет нам предлагать оптимальные финансовые решения для агропромышленных компаний Приангарья. Это способствует в том числе социально-экономической устойчивости региона», − подчеркнула Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

«Мы продолжаем развивать наше производство для того, чтобы бесперебойно снабжать мясной продукцией жителей Приангарья. Рост любого производства достигает точки, когда заемные средства на доступных условиях позволяют двигаться к намеченной цели быстрее и эффективнее, поэтому мы воспользовались кредитной поддержкой ВТБ, с которым сотрудничаем на протяжении 13 лет. Льготное финансирование поможет нам реализовать наши планы», − прокомментировал генеральный директор СХКП «Усольский свинокомплекс» Павел Сумароков.