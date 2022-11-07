Житель Братска зарезал соперника и поджег дом вместе с его матерью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

34-летнего жителя Братска обвиняют в страшных преступлениях. Вскоре он ответит в суде за убийство соперника и его матери. По версии следствия, в январе текущего года разъяренный мужчина, будучи нетрезвым, приревновал свою жену, с которой в официальном браке не состоял. Сибиряк пришел домой к предполагаемому сопернику и несколько раз ударил его ножом в шею, голову, грудь и живот, от чего тот погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- После чего с целью скрыть преступление злоумышленник облил все бензином и поджег дом, в котором осталась мать погибшего, ставшая свидетелем расправы, но в силу старости и физического состояния не способная самостоятельно передвигаться, - рассказали в ведомствах.

Как стало известно позже, пожилая женщина погибла от отравления угарным газом. Подозреваемого задержали полицейские и следователи СК. Уголовное дело рассмотрят в Иркутском областном суде.

Напомним, в Эхирит-Булагатском районе ночью 11 октября произошел пожар в частном доме. Погибла девочка в возрасте 1 год и 8 месяцев, а также ее мать и их 57-летний родственник.

Как выяснили правоохранители, причиной случившегося могла стать семейная драма. Глава семейства, который в тот вечер был сильно пьян, облил легковоспламеняющейся жидкостью дом изнутри и поджег. Семья не смогла выбраться.

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