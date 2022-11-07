В микрорайоне Университетский завершено благоустройство территории, инициированное обращениями жителей.

В частности, заасфальтирована внутридворовая территория у дома №88, проведен ремонт тротуаров, обустройство парковки, лестницы, обновлено дорожное полотно от дома до объездной.

- Проект скорректировали и с учетом просьбы жителей обустроить дополнительный тротуар для удобства передвижения к магазину и для безопасности движения школьников на занятия в гимназию, - пояснил Евгений Стекачев.

Провели капитальный ремонт арки дома №72. Из-за пролегающих здесь грунтовых вод дорога постоянно проваливалась, в яме скапливалась дождевая вода. Также отремонтирован внутриквартальный проезд у 164 детского сада.

- Отреагировали на просьбу родительского комитета и организовали дополнительное парковочное место, расширив проезд, - подчеркнул депутат.

План работ по благоустройству на 2023 год начали формировать в округе в конце октября.