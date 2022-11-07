Лифт с людьми едва не рухнул в иркутской многоэтажке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске произошло ЧП в одном из многоквартирных домов на улице Верхняя Набережная. Там едва не рухнул лифт. В этот момент в нем находились люди. К счастью, обошлось без жертв. Теперь в обстоятельствах случившегося разберутся компетентные органы. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратура Октябрьского района Иркутска организовала проверку в связи с поступившим сообщением об инциденте в одном из жилых домов, - отмечают в ведомстве. - Будет дана оценка исполнению жилищного законодательства, в том числе в части безопасности эксплуатации лифтового оборудования.

Стоит отметить, что по словам жильцов многоэтажки, они не раз обращались в управляющую компанию из-за неисправности лифта.

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