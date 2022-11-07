94 случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Иркутской области за сутки
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Приангарье за последние 24 часа специалисты выявили 94 новых случая заражения COVID-19. За все время выздоровело 345 487 человек, заболевших коварной инфекцией. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
- По данным 7 ноября 2022 года в регионе официально подтверждено 350 880 случаев новой коронавирусной инфекции, - отмечают в ведомстве.
Также с начала пандемии было зарегистрировано 8807 летальных случаев из-за коронавируса, еще 866 пациентов скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.
Сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области напоминают, что самой эффективной защитой от COVID-19 является вакцинация.
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