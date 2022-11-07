Жители Университетского поддержали инициативу депутата Думы Иркутска благоустроить сквер имени В.Я. Бронштейна. Фото: пресс-служба Думы города Иркутска.

Началось голосование в рамках программы «Народные инициативы» на 2023 год. В этом году жители избирательного округа №1 поддержали инициативу депутата городской Думы Светланы Кузнецовой и приняли решение подать проект по благоустройству сквера имени В.Я. Бронштейна вблизи домов №102, 104, 106 по ул. Полярная. Помимо благоустройства, в парке будет установлен бюст этому выдающемуся человеку.

Владимир Яковлевич Бронштейн - директор Иркутского мясокомбината в течение четверти века, фронтовик. Всего Владимир Яковлевич проработал на предприятии около пятидесяти лет, из них 11 - заместителем и 25 лет директором. За годы руководства предприятием он был награждён двумя орденами – «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени, получил высокое звание «Заслуженный работник мясной и молочной промышленности», а комбинат стал «Передовым предприятием Союзного министерства». Кроме того, Владимир Бронштейн внес огромный вклад в строительство поселка Жилкино. Поэтому сквер будет иметь и историческую ценность.

- Сегодня большая территория находится в запущенном состоянии, жители близлежащих домов неоднократно обращались ко мне с просьбой привести ее в порядок. Рядом находятся опорный пункт, библиотека, и каждый день через этот земельный участок проходит много людей. Новый сквер придаст территории красивый и ухоженный вид, - рассказала Светлана Кузнецова.

Голосование продлится до 20 ноября в очном и дистанционном формате. Проголосовать можно через сайт Госуслуги по ссылке. Либо в здании комитета по управлению Ленинским округом по адресу: ул. Маршала Говорова, 3 (каб.13) с 9.00 до 18.00 (будние дни, обед с 13.00 до 14.00).

Каждый участник голосования имеет один голос, может проголосовать лично при предъявлении паспорта, голосование за других участников не допускается.

Итоги будут опубликованы на сайте администрации Иркутска в декабре этого года. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 52-02-22.

- Прошу поддержать этот проект! Пусть в нашем округе будет еще на один красивый сквер больше! – обратилась к жителям Светлана Кузнецова.