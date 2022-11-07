Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершили в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье закончен ремонт 74 участков дорог. Еще 34 заасфальтированы. Также к концу подходят нанесение разметки и установка дорожных знаков и ограждений. Работы на каждом объекте выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Соответствие выполненного ремонта проектной документации проверяют приемочные комиссии. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- К началу декабря мы должны завершить обязательства по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на этот год, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Мы заказали более миллиарда рублей на оплату выполненных работ.

В этом году в рамках национального проекта в порядок приводят 365,1 километра автотрасс региона.

Напомним, долгий ремонт семи километров трассы Тайшет – Шиткино – Шелаево закончили к 7 ноября. Работы здесь начали весной 2022 года, подрядчик смог выдержать сроки сдачи объекта без задержек. Рабочие перед укладкой асфальта выровняли землю, сняли слой растительности, расчистили кюветы и заменили три водосточные трубы. Работники уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, между ними – специальную геосетку. Этот способ позволяет увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия.

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