Полмиллиона рублей заплатит лесоруб за уничтожение молодых сосен в иркутском заказнике Фото: Яна ЛИСИНА

Полмиллиона рублей штрафа заплатит лесоруб за то, что он за рулем трактора уничтожил молодые сосны на территории государственного природного заказника «Лебединые озера» в Казачинско-Ленском районе. В отношении 38-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Суд установил, что в августе 2021 года подсудимый, выполняя работы по обустройству на лесном участке пожарных подъездов к водоему, вопреки договоренности с арендатором лесного участка самостоятельно отступил от заранее определенного места, - отметили в ведомстве.

Ущерб, нанесенный лесорубом, оценивается почти в 100 тысяч рублей. Нарушитель добровольно возместил его до вынесения приговора.

Напомним, ранее житель Казачинско-Ленинского района получил огромный штраф за "черное лесничество" - незаконную рубку и продажу леса. Он нанял людей и без лицензии начал заготавливать березу, сосну и лиственницу. В результате, ущерб составил 1,7 миллиона рублей. С учетом мнения прокурора суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с возмещением причиненного ущерба.