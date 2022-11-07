Борцы Иркутской области взяли рекордную 51 медаль на турнире по вольной борьбе

Такие мероприятия поднимают статус Иркутской области в мире спорта. Фото: официальный ТГ-канал губернатора Приангарья

XXVII открытый турнир по вольной борьбе имени Олега Алексеева состоялся в Иркутской области и собрал спортсменов из разных регионов России: Забайкалья, Хакасии, Бурятии и Приангарья. Все они соревновались за золотые медали в разных возрастах и весах. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

- 26 команд и более 440 участников. У наших борцов – рекорд по наградам. 51 медаль! 11 золотых, 14 серебряных и 26 бронзовых медалей. Это замечательный результат и закономерный итог тяжелой работы спортсменов и тренеров, - рассказал глава региона.

Мероприятие имеет долгую историю, турниры проводят с 1987 года. Не раз именно здесь свою профессиональную карьеру начинали будущие мастера спорта и призеры Европы. В их числе важные для этой сферы профессионалы: Александр Богомоев, Евгений Жербаев, Юрий Власко, Федор и Александр Балтуевы.

Напомним, Олег Алексеев был обладателем Кубка мира, призером Европы, мастером спорта, заслуженным тренером РСФСР. Он всю жизнь занимался вольной борьбой и учил детей. Умер он совсем недавно, в 2015 году, в возрасте 62 лет.

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