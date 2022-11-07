В районе Университетском в Иркутске закончили обустройство парковок и тротуаров

Также жители многоэтажек попросили расширить проезд к детскому саду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе думы Иркутска сообщили о завершении благоустройства на нескольких участках микрорайона Университетский. Работы проводили возле дома №88, №72 и №164. Местные жители отправляли заявки на некоторые изменения. Например, потребовали сделать дополнительные тротуары до продуктового магазина, расширить парковку, положить новый асфальт. Все это было сделано.

В доме №72 отремонтировали арку, поменяли асфальтовое покрытие на особо проблемном участке. На территории дома №164 сделали ремонт внутриквартального проезда к детском саду, ему требовалось расширение.

Отметим, в Иркутске идут работы по благоустройству дворовых территорий. Самой острой проблемой стали парковочные места - все больше иркутян покупают автомобили и сталкиваются с тем, что их некуда ставить во дворе.

Ранее "КП-Иркутск" писала о лифте, который едва не сорвался в многоэтажке Иркутска. В кабине были пассажиры.

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