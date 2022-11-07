Группа Кино переносит концерт в Иркутске с 9 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа Кино едет в большой тур, посвященный 60-летию Виктора Цоя. И 9 ноября 2022 года, в 19. 00, даст концерт в ледовом дворце Айсберг . Всех ждет оригинальный вокал Виктора Цоя ( оцифрованный с оригинальных многоканальных записей Кино), а на сцене - участники группы Кино Александр Титов, Игорь Тихомиров и бессмертный гитарист Юрий Каспарян. Жители Иркутска в ожидании концерта раскупили билеты. И вдруг...

Концерт группы Кино в Иркутске: дата, билеты, когда состоится

-Осенний тур группы Кино переносится на весну 2023 года, - сообщают организаторы на официальном сайте. - Новые даты будут объявлены в ближайшее время.

Пока новые даты, когда состоится концерт группы Кино в Иркутске, неизвестны. Однако сообщается, что все билеты, которые уже были куплены жителями Иркутска на концерт 9 ноября, будут действительны весной. Больше всего повезло зрителям тех городов, где концерты запланированы на февраль. Там они состоятся, по сообщению организаторов, в срок.