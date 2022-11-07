108 участков дорог Иркутской области откроют для проезда автомобилей после ремонта

На ремонт потребовалось 12,2 миллиарда рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области в 2022 году проводят ремонт на 138 участках дорог. Здесь меняют покрытие, обустраивают обочины, бордюры и ограждения. 108 из этих объектов уже скоро будут открыты для проезда автомобилей. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приводят 365,1 километра автотрасс региона, из них 308,8 километра расположены на региональных дорогах, 56,3 километра – на местных, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, на реализацию нацпроекта выделили 12,2 миллиарда рублей. Именно столько стоит провести дорожные работы на год.

Напомним, Иркутская область занимает 61 место из 85 строчек рейтинга по качеству автомобильных дорог в России. Такие данные дали специалисты за 2022 год. В тройку лучших регионов вошли Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08