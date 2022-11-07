Врачи Иркутской области за неделю диагностировали ОРВИ у 11,8 тысячи человек

В регионе идет кампания вакцинации от гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области идет на спад уровень заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю медики диагностировали заболевание у 11,8 тысячи человек, это почти на 53% ниже отметки, когда заражаемость можно считать достаточной для эпидемии. Региона в начале осени вплотную подошел к этому показателю, но заболеваемость стала падать. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Приангарья.

- Во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости В настоящее время заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии. Циркуляция вируса гриппа не установлена, - сообщили в пресс-службе.

Из 11,8 тысячи заболевших 8,3 тысячи - дети младше 14 лет. Они заражаются в школах, детских садах, секциях и просто на улице. Часто ОРВИ передается их родителям из-за близкого контакта.

К 7 ноября в Иркутской области прививку от гриппа получили 666,5 тысячи человек.

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