Центр патриотического воспитания «Авангард» в Иркутске принял первую смену

Фото: правительство Иркутской области.

7 ноября состоялось торжественное открытие Регионального центра военно-патриотического воспитания «Авангард», который будет работать на базе городского центра «Патриот» в Иркутске. Это государственное учреждение создано специально для проведения сборов, на которых 10-классники будут изучать основы военной подготовки. Всего здесь планируют принять более 1900 юношей из иркутских школ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил центр «Авангард» и поздравил первую смену с началом занятий:

– Вам будут преподавать опытные офицеры, за плечами которых командование боевыми подразделениями и гвардейскими корпусами. Это важное событие для региона в целом, ведь создана уникальная площадка для социализации будущих мужчин. Уверен, все знания, которые вы получите здесь, вам пригодятся в жизни, – сказал Игорь Кобзев.

Подобные центры создаются по всей стране: соответствующую задачу поставил президент Владимир Путин, а координирует работу совет Министерства обороны России. Задача подобный учреждений — реализация педагогических идей, инновационных проектов и образовательных технологий в военно-патриотической сфере. В частности, в Иркутске будут преподавать сразу девять соответствующих дисциплин: строевую, огневую, тактическую, физическую, военно-медицинскую подготовку, общевоинский устав, химическую, радиационную и биологическую защиту. Ученики так же будут принимать участие в военно-патриотической игре «Операция «Авангард». Всего смена продлится 5 дней, молодым людям полагаются питание и форма. К первым занятиям приступили ученики школы № 14 г. Иркутска.

На время летних каникул в новом центре военно-патриотического воспитания планируется организовывать профильные смены, а к 1 сентября 2023 году филиал учреждения откроется в Братске. Итого более 6 тысяч ребят смогут проходить профильные смены ежегодно.

Глава региона поручил по итогам каждой смены отмечать благодарностями лучших учащихся.