Строительство школы на 154 ученика в селе Заларинского района закончили к ноябрю

Дети смогут учиться в собственном здании, а не в арендованных разрозненных помещениях Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Заларинском районе Иркутской области есть село под названием Бажир. Здесь остро требовалась новая хорошая школа, оборудованная классами, спортзалом и столовой. Наконец-то строительство завершили, работы шли с апреля 2021 года. Возведение школы обошлось в 486 миллионов рублей. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- До этого Бажирская основная школа располагалась в приспособленном здании 1986 года постройки, а также в нескольких арендованных помещениях. Здесь будут заниматься учащиеся с 1 по 9 класс, - сказано в сообщении пресс-службы.

Перед школой оборудовали футбольное поле, площадку со спортивными снарядами. Само здание включает в себя несколько корпусов, в которых расположены все необходимые помещения, в том числе актовый и спортивные залы.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что в Иркутской области в 2022 году проводят ремонт на 138 участках дорог. Здесь меняют покрытие, обустраивают обочины, бордюры и ограждения. 108 из этих объектов уже скоро будут открыты для проезда автомобилей.