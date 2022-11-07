Выбрать объекты благоустройства по "Народному голосованию" можно в Иркутске до 20 ноября

В 2022 году уже реализовали 18 проектов, предложенных горожанами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске стартовало голосование за объекты благоустройства на 2023 год, которые предложили сами горожане. Наиболее активными оказались жители Октябрьского округа: они выдвинули 12 заявок. Всего их 49. Об этом рассказали в администрации Иркутска.

- В этом году мы благоустраивали дворы и городские пространства, сделали несколько детских и спортивных площадок. Общими усилиями смогли воплотить 18 предложений горожан, - заявил мэр Руслан Болотов.

Проголосовать можно через портал "Госуслуг" онлайн или очно по адресам, указанным ниже. Для это нужно обязательно взять свой паспорт. Отметим, к 7 ноября в Иркутске в микрорайоне Университетском закончили ремонт на нескольких участках дворов. Здесь расширили парковочные места и сделали дополнительные тротуары.

Проголосовать можно до 18 ноября по адресам:

– комитет по управлению Свердловским округом, ул. Терешковой, 24;

– комитет по управлению Ленинским округом, ул. Маршала Говорова, 3;

– комитет по управлению Правобережным округом, ул. Марата, 14;

– комитет по управлению Октябрьским округом, ул. Декабрьских Событий, 27.