Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 11:39

Пункты контроля проезда большегрузов поставят на двух дорогах Иркутской области

Весогабаритная проверка нужна на трассах общего пользования
Дарья БОЛЕСОВА
За нарушение допустимого веса штраф может составить 500 тысяч рублей

За нарушение допустимого веса штраф может составить 500 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Два весогабаритных пункта установят на двух дорогах Иркутской области - по направлению Братск - Усть-Илимск и Черемхово - Голуметь - Онот. Это нужно для контроля проезда большегрузов по дорогам общего назначения. Фуры и грузовики быстро разрушают трассы, которые только недавно отремонтировали. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Мы проводим реконструкции и капитальные ремонты дорог, которые стоят сотни миллионов рублей, а некоторое время спустя местные жители вновь начинают жаловаться на их состояние, обвиняя подрядчиков в низком качестве работ. Но виноваты тяжеловесные машины, которые разрушают покрытия и основания дорог, - объяснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Если водитель грузовика проигнорирует требование допустимого веса, он получит штраф от ста тысяч рублей до полумиллиона.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в 2022 году 108 отремонтированных участков дорог введут в эксплуатацию, автомобилисты смогут свободно проезжать без ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08