Пункты контроля проезда большегрузов поставят на двух дорогах Иркутской области

За нарушение допустимого веса штраф может составить 500 тысяч рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Два весогабаритных пункта установят на двух дорогах Иркутской области - по направлению Братск - Усть-Илимск и Черемхово - Голуметь - Онот. Это нужно для контроля проезда большегрузов по дорогам общего назначения. Фуры и грузовики быстро разрушают трассы, которые только недавно отремонтировали. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Мы проводим реконструкции и капитальные ремонты дорог, которые стоят сотни миллионов рублей, а некоторое время спустя местные жители вновь начинают жаловаться на их состояние, обвиняя подрядчиков в низком качестве работ. Но виноваты тяжеловесные машины, которые разрушают покрытия и основания дорог, - объяснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Если водитель грузовика проигнорирует требование допустимого веса, он получит штраф от ста тысяч рублей до полумиллиона.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в 2022 году 108 отремонтированных участков дорог введут в эксплуатацию, автомобилисты смогут свободно проезжать без ограничений.

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