Ледовое покрытие появится на строящемся катке в Пади Долгой в Иркутске

В учреждении хотят запустить секции хоккея и катания на коньках Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжается строительство крытого катка в Пади Долгой. Здесь уже сделали основание для слоя льда, выровняли его до необходимого качества. Закончили монтаж важных технических сооружений, работы уже подходят к последнему этапу. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- Кроме того, заканчивается благоустройство прилегающей территории. Здесь уложили асфальт, оборудовали опоры освещения, начали установку малых архитектурных форм. В следующем году планируют провести дополнительное озеленение и высадку деревьев, - объяснили в пресс-службе.

Объект должен заработать уже к концу 2022 года, принять первых посетителей. Отметим, объект может принять за день 280 человек. Здесь организуют спортивные секции по хоккею и фигурному катанию.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что главную библиотеку Иркутска Молчановку закроют на три дня из-за ремонтных работ.

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