Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 8 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 8 ноября преподнесла неприятный подарок для автомобилистов, засыпав дороги снегом. Мокрый снег будет идти в городе в течение всего дня. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 8 ноября

- Погода в Иркутске 8 ноября: в городе: переменная облачность, дует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, - добавляют метеорологи. - Температуру воздуха днем ожидаем от +1… до -1 градуса.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 729 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха повышенная – 87%. Осадков в областном центре выпадет примерно 11% от месячной нормы.

Погода в Иркутской области 8 ноября также принесет небольшой мокрый снег и снег. Умеренные осадки ожидаются в Катангском, Киренском и северо-восточных районах. В Приангарье «гуляет» западный и северо-западный ветер с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +2…-3, местами будет холодно до -9.

Кстати, метеорологи уже составили прогноз на всю неделю - он здесь.

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