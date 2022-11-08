Пробки в Иркутске 8 ноября утром достигли максимальных 10 баллов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мокрый снег, что начался в столице Приангарья в ночь на вторник, вызвал на дорогах областного центра настоящий коллапс, в городе даже образовались заторы длиной почти в 5 километров. Пробки в Иркутске 8 ноября утром достигли максимальных 10 баллов. Об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Пробки в Иркутске 8 ноября утром

- Пробки в Иркутске 8 ноября утром 10 баллов, это на 4 балла больше, чем обычно в это время во вторник, - отмечают специалисты. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 6 баллов.

Этим утром рекордно длинный затор образовался в Свердловском районе Иркутска. Автомобили встают в пробку уже на Култукском тракте, далее едут еле-еле по улицам Маршала Конева, Сергеева, Промышленной до моста над железной дорогой. В общем, протяженность сложного участка – 4.8 километра.

В целом, ситуация с пробками сложнее всего в Свердловском и Ленинском округах. Пробки образовались на пути ко всем переправам с левого берега Ангары на правый. А на плотине ГЭС плюсом к погодным условиям еще случилось и ДТП.

Обстановка на дорогах в Иркутске 8 ноября утром

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