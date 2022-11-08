56 спецмашин чистят дороги Иркутска от снега 8 ноября утром Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борьба с непогодой на улицах города началась еще ночью. В темное время суток дороги областного центра от снега чистили 32 комбинированных машины, 8 тракторных щеток и 4 погрузчика. Утром количество спецмашин на иркутских магистралях достигла 56: 25 из них трудятся на правом берегу реки Ангары, 31 – на левом. Порядок наводят две сотни рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Ночью проводилась также противогололедная обработка, - говорят специалисты. – Рассыпано 920 тонн пескосоляной смеси. Конечно, обработаны в первую очередь сложные участки - перекрестки, остановочные карманы, подъемы и спуски.

Утром чистят не только дороги, но также и придомовые территории, скверы и парки. Особое внимание уделяется придомовым территориям, лестницам, спускам в подземные переходы. Днем уборка снега продолжится. К ней привлекут 94 спецмашины и 208 рабочих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08