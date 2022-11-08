ДТП с участием 12 автомобилей произошло в м-не Юбилейный в Иркутске утром 8 ноября. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Массовое ДТП произошло утром 8 ноября в м-не Юбилейный в Иркутске. В результате автоаварии повреждено 12 автомобилей. Столкнулись они в районе дома №43А. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- По предварительным данным, водители не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения, - говорят в полиции. - В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ДПС.

Напомним, транспортный коллапс случился в областном центре из-за снега, выпавшего в Иркутске утром 8 ноября. В городе образовались многокилометровые пробки. На уборку улиц вывели больше полусотни спецмашин, выпало 20% от месячной нормы осадков, а синоптики дают прогнозы, что через пару дней город снова накроет снегопад – подробности.

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