46-летняя женщина погибла после ДТП в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В обстоятельствах смертельного ДТП разбираются инспекторы ГИБДД в Братске. Там накануне вечером после того, как ее сбил автомобиль Тойота Саксид, скончалась 46-летняя женщина. Ее успели доставить в больницу, но все старания медиков оказались напрасными, травмы были несовместимыми с жизнь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- ДТП произошло около 19.00 напротив центрального рынка по улице Мира, женщина переходила дорогу в неустановленном месте, - говорят полицейские. - 38-летний водитель автомобиля сбил ее.

В полиции установят все причины трагедии. Напомним, накануне инспекторы ГИБДД также сообщали о массовом ДТП, которое произошло в микрорайоне Юбилейный а Иркутске. Там в районе дома №43 а столкнулись сразу 12 автомобилей. Предварительные причины автоаварии уже названы. Стоит отметить, что в Иркутске утром во вторник случился самый настоящий транспортный коллапс.

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