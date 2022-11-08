Поставщик доставил медоборудование в Иркутскую областную больницу после вмешательства прокуратуры
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Не поставил необходимое Иркутской областной больнице оборудование в срок. Поставщик нарушил указанный в контракте срок. Меоборудование должно было поступить к медикам в сентябре этого года. Однако, получили врачи его только после вмешательства прокуратуры Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба организации.
- Прокуратура Свердловского района Иркутска провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок при исполнении государственного контракта, - говорят специалисты. – И выявила нарушения.
Так, руководителю организации-поставщика было внесено представление. После этого нарушения были устранены. Сейчас оборудование, закупленного в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» поступило на баланс больницы, его уже настраивают, в скором времени введут в эксплуатацию.
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