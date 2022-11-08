Дорожная служба Иркутской области чистит от снега региональные дороги. Фото: правительство Иркутской области

В Приангарье с раннего утра борются с последствиями снегопада, который обрушился на регион 8 ноября. Областная дорожная служба уделяет внимание не только дорогам, но и подъездам к садоводствам. Специалисты обрабатывают участки песчано-гравийной смесью. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На Байкальском тракте работает 11 комбинированных дорожных машин, трактор со щеткой и автогрейдер, - отмечают в правительстве региона. - На Голоустненском тракте – четыре комбинированных дорожных машины. На Александровском - одна, Качугском - три. В Зиминском и Черемховском районах задействовано по три комбинированных дорожных машины, в Бодайбинском и Тулунском – по одной.

Напомним, мокрый снег в столице Приангарья во вторник утром вызвал на дорогах города настоящий коллапс. На некоторых участках образовались заторы длиной почти в 5 километров. Пробки в Иркутске достигли максимальных 10 баллов, это на 4 балла больше, чем обычно в это время, отмечают специалисты сервисы Яндекс.Пробки. На борьбу со снегом вышли 56 спецмашин, 25 из них трудятся на правом берегу реки Ангары, 31 – на левом. Порядок наводят две сотни рабочих.