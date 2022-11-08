Мобилизованных работников предприятий в Иркутской области заменят студенты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предприятиям Иркутской области помогут решить проблему нехватки кадров в связи с частичной мобилизацией. Такое распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев. На временно высвободившиеся рабочие места подберут студентов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Студенты, получившие приглашение от работодателей, получат необходимый опыт работы по профессии и помогут предприятиям региона сохранить темпы производства, - отметил Игорь Кобзев.

Эту работу будут организовывать специалисты регионального министерства образования, а также труда и занятости. В качестве претендентов будут рассматриваться учащиеся старших курсов вузов и колледжей.

Напомним, отсрочка от частичной мобилизации предусмотрена для студентов среднего профессионального образования и высшего образования, если: они обучаются в государственных образовательных и научных организациях, получают образование по программам очной и очно-заочной формы впервые и эти программы имеют государственную аккредитацию.