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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 3:41

Жительницу Шелехова осудят за покупку запрещенных таблеток для похудения

Капсулы содержат сильнодействующее вещество
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жительницу Шелехова осудят за покупку запрещенных таблеток для похудения

Жительницу Шелехова осудят за покупку запрещенных таблеток для похудения

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области женщина ответит за покупку запрещенных таблеток для похудения. В мае текущего года жительница города Шелехова через интернет заказала из Казахстана пять упаковок с препаратом, в котором содержится сильнодействующее вещество. На территории России она запрещен к употреблению без медицинских показаний, а также рецепта врача. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- При получении обвиняемой посылки на почте в городе Шелехове товар был изъят сотрудниками Иркутской таможни, - рассказали в ведомствах.

Общая масса сильнодействующего вещества в капсулах составила больше 44 грамм. В отношении женщины Иркутской таможней было возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.

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