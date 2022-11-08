Жительницу Шелехова осудят за покупку запрещенных таблеток для похудения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области женщина ответит за покупку запрещенных таблеток для похудения. В мае текущего года жительница города Шелехова через интернет заказала из Казахстана пять упаковок с препаратом, в котором содержится сильнодействующее вещество. На территории России она запрещен к употреблению без медицинских показаний, а также рецепта врача. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- При получении обвиняемой посылки на почте в городе Шелехове товар был изъят сотрудниками Иркутской таможни, - рассказали в ведомствах.

Общая масса сильнодействующего вещества в капсулах составила больше 44 грамм. В отношении женщины Иркутской таможней было возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.

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